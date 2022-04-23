«Байер» обыграл «Гройтер Фюрт». Азмун забил первый гол в бундеслиге

«Байер» обыграл «Гройтер Фюрт» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Матч закончился со счетом 4:1.

У гостей забивали Патрик Шик на восьмой минуте, Сердар Азмун — на 18-й, Паулиньо отличился на 58-й минуте (результативная передача на счету Азмуна) и Эсекиель Паласиос на 84-й. У хозяев на пятой минуте забил Йетро Виллемс.

«Фрайбург» дома сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» — 3:3. Хозяева занимают 5-е место в турнирной таблице бундеслиге, имея 52 очка после 31 тура. Клуб из Менхенгладбаха — на 11-й строчке с 38 очками после 31 матча.

«Кельн» дома выиграл у «Арминии» со счетом 3:1. Гости с 26 очками остались в зоне вылета, занимая 17-е место. «Кельн» на седьмой строчке, имея 49 очков в 31 матче.