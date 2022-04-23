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«Байер» обыграл «Гройтер Фюрт». Азмун забил первый гол в бундеслиге

Читать «СЭ» в
Сердар Азмун.
Фото Global Look Press

«Байер» обыграл «Гройтер Фюрт» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Матч закончился со счетом 4:1.

У гостей забивали Патрик Шик на восьмой минуте, Сердар Азмун — на 18-й, Паулиньо отличился на 58-й минуте (результативная передача на счету Азмуна) и Эсекиель Паласиос на 84-й. У хозяев на пятой минуте забил Йетро Виллемс.

«Фрайбург» дома сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» — 3:3. Хозяева занимают 5-е место в турнирной таблице бундеслиге, имея 52 очка после 31 тура. Клуб из Менхенгладбаха — на 11-й строчке с 38 очками после 31 матча.

«Кельн» дома выиграл у «Арминии» со счетом 3:1. Гости с 26 очками остались в зоне вылета, занимая 17-е место. «Кельн» на седьмой строчке, имея 49 очков в 31 матче.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
1:4
Байер
Голы
Виллемс, 5 (1:0), Шик, 8 (1:1), Азмун, 18 (1:2), Паулинью, 58 (1:3), Паласиос, 84 (1:4)
Гройтер Фюрт
Линде Аста Виллемс (Юнг, 70) Фиргефер Иттер Рашль Тилльманн (Дудзияк, 83) Грисбек Грин Хргота Нганкам (Абиама, 82)
Байер
Градецки Та Баккер Коссуну Тапсоба Демирбай (Паласиос, 77) Арангис Паулинью Азмун (Синкгравен, 73) Шик (Баумгартлингер, 82) Диаби (Аларио, 82)
Судьи
Райхель (Германия)
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:3
Боруссия М
Голы
Бенсебаини, 3 (0:1), Эмболо, 13 (0:2), Грифо, 49 (1:2), Гюнтер, 61 (2:2), Линхарт, 80 (3:2), Штиндль, 90+3 (3:3)
Фрайбург
Флеккен Линхарт Шлоттербек Кюблер (Шлоттербек, 85) Гюнтер Эггештайн Хефлер Демирович (Вайсхаупт, 46, Шмид, 56) Шоллои (Хаберер, 89) Чон У Ен (Хелер, 46) Грифо
Боруссия М
Зоммер Байер (Херрманн, 85) Лайнер (Скалли, 69) Нец Бенсебаини Эльведи Коне Нойхаус (Носс, 69) Плеа (Штиндль, 74) Хофманн Эмболо
Предупреждения
Эггештайн 73’  -  Плеа 59’, Коне 65’, Штиндль 79’, Бенсебаини 88’
Судьи
Бранд (Германия)
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
3:1
Арминия
Голы
Ут, 3 (1:0), Хюберс, 33 (1:1), Модест, 43 (2:1), Тильманн, 86 (3:1)
Кельн
Швебе Шмиц (Эхизибуэ, 74) Хюберс Килиан Озджан Любичич (Тильманн, 74) Хектор (Хорн, 29) Скири Кайнц (Шауб, 73) Ут (Олесен, 88) Модест
Арминия
Ортега Пипер Рамуш Нильссон Белло Шепф (Кастро, 86) Окугава Притль Виммер Василиадис (Бурак Инсе, 77) Зерра (Хак, 77)
Предупреждения
Озджан 67’, Ут 69’  -  Пипер 30’, Зерра 32’, Виммер 38’
Судьи
Штилер (Германия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 Байер 31 16 7 8 72-44 55
4
 РБ Лейпциг 31 16 6 9 66-33 54
5
 Фрайбург 31 14 10 7 52-37 52
6
 Унион Б 31 14 8 9 42-40 50
7
 Кельн 31 13 10 8 47-45 49
8
 Хоффенхайм 31 13 7 11 52-47 46
9
 Айнтрахт Ф 31 10 10 11 42-44 40
10
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
11
 Боруссия М 31 10 8 13 45-58 38
12
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
13
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 31 5 11 15 24-49 26
18
 Гр. Фюрт 31 3 8 20 25-76 17
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.04 21:30
Вольфсбург – Майнц
 5 : 0
23.04 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 2 : 2
23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 1 : 4
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 3 : 1
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 1 : 2
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 3 : 3
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
24.04 18:30
Герта – Штутгарт
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 25 1 6
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