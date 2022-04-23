«Байер» обыграл «Гройтер Фюрт». Азмун забил первый гол в бундеслиге
«Байер» обыграл «Гройтер Фюрт» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Матч закончился со счетом 4:1.
У гостей забивали Патрик Шик на восьмой минуте, Сердар Азмун — на 18-й, Паулиньо отличился на 58-й минуте (результативная передача на счету Азмуна) и Эсекиель Паласиос на 84-й. У хозяев на пятой минуте забил Йетро Виллемс.
«Фрайбург» дома сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» — 3:3. Хозяева занимают 5-е место в турнирной таблице бундеслиге, имея 52 очка после 31 тура. Клуб из Менхенгладбаха — на 11-й строчке с 38 очками после 31 матча.
«Кельн» дома выиграл у «Арминии» со счетом 3:1. Гости с 26 очками остались в зоне вылета, занимая 17-е место. «Кельн» на седьмой строчке, имея 49 очков в 31 матче.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|
2
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
5
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|
6
|Унион Б
|31
|14
|8
|9
|42-40
|50
|
7
|Кельн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|
8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|
11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|
13
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|31
|3
|8
|20
|25-76
|17
|22.04
|21:30
|
Вольфсбург – Майнц
|5 : 0
|23.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|2 : 2
|23.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Байер
|1 : 4
|23.04
|16:30
|
Кельн – Арминия
|3 : 1
|23.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|1 : 2
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|3 : 3
|23.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|24.04
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|24.04
|18:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|25
|1
|6