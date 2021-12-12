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«Айнтрахт» разгромил «Байер», команда отыгралась со счета 0:2

21:25
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«Айнтрах» разгромил «Байер» со счетом 5:2 в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Причем именно клуб из Леверкузена открыл счет в матче и по ходу встречи вел 2:0, благодарю дублю Патрика Шика.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
12 дек, 19:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
5:2
Байер
Голы
Шик, 5 (0:1), Шик, 22 (0:2), Тута, 23 (1:2), Линдстрем, 30 (2:2), Н`Дика, 50 (3:2), Якич, 66 (4:2), Соу, 76 (5:2)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Да Коста (Туре, 85 ) Тута Якич Соу (Роде, 85 ) Костич Камада (Ламмерс, 87 ) Линдстрем (Ленц, 64 ) Борре
Байер
Градецки Та Тапсоба Фримпонг (Беллараби, 75) Хинкапье Андрих (Демирбай, 66) Арангис (Паласиос, 66) Вирц (Амири, 80) Шик (Аларио, 80) Диаби Адли
Предупреждения
Фримпонг 48, Арангис 55, Хинкапье 61

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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