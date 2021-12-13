Левандовски назвал Кьеллини и Рамоса самыми сильными защитниками, против которых играл
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о самых сильных защитниках, против которых ему доводилось играть.
«Я назову двух: Джорджо Кьеллини и Серхио Рамос. Они жестко играют и сильны физически. Знают все тонкости игры, но они всегда корректны и почти всегда играют с улыбкой на лице. Играть против них не только сложно, но еще и весело», — приводит слова Левандовски Tuttosport.
В текущем сезоне 37-летний Кьеллини провел 10 матчей в чемпионате Италии. 35-летний Рамос летом перешел из «Реала» в «ПСЖ», за который провел только один матч в этом сезоне.
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Дополнительная информация:
https://www.tuttosport.com/news/calcio/golden-boy/2021/12/11-87836534/golden_boy_2021_lewandowski_qui_eletto_da_leggende
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