Левандовски назвал Кьеллини и Рамоса самыми сильными защитниками, против которых играл

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о самых сильных защитниках, против которых ему доводилось играть.

«Я назову двух: Джорджо Кьеллини и Серхио Рамос. Они жестко играют и сильны физически. Знают все тонкости игры, но они всегда корректны и почти всегда играют с улыбкой на лице. Играть против них не только сложно, но еще и весело», — приводит слова Левандовски Tuttosport.

В текущем сезоне 37-летний Кьеллини провел 10 матчей в чемпионате Италии. 35-летний Рамос летом перешел из «Реала» в «ПСЖ», за который провел только один матч в этом сезоне.