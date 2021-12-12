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«Гройтер Фюрт» переиграл «Унион» и одержал первую победу в сезоне

19:22
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«Гройтер Фюрт» с минимальным счетом победил «Унион» в матче 15-го тура чемпионата Германии — 1:0.

Хозяева одержали первую победу в сезоне. «Гройтер Фюрт» имеет в активе всего 4 очка — это последнее место в бундеслиге.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
12 дек, 17:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
1:0
Унион Б
Голы
Нильсен, 55 (1:0)
Гройтер Фюрт
Бурхерт Бауэр Виллемс Майерхефер Кристиансен Тилльманн (Зойферт, 86 ) Грисбек Зегуин Хргота (Иттен, 74 ) Абиама (Левелинг, 61 ) Нильсен (Дудзияк, 86 )
Унион Б
Луте Еккель Рюерсон Гиссельманн Баумгартль (Фогльзаммер, 76) Кнохе Премель Харагути (Эндо, 82) Крузе (Авонийи, 63) Беренс (Тойхерт, 82) Беккер
Предупреждения
Зегуин 33, Бауэр 69, Левелинг 71  - 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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