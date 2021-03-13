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16-летний Мукоко забил третий гол на взрослом уровне

22:37
Юссуфа Мукоко. Фото Twitter
Юссуфа Мукоко. Фото Twitter
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу против «Герты» (2:0). Для 16-летнего форварда этот мяч стал третьим на профессиональном уровне. Ранее он забивал в бундеслиге в ворота «Униона» (1:2) 18 декабря 2020 года и в ворота «Фрайбурга» (1:2) 6 февраля 2021 года.

Мукоко демонстрировал высокую результативность еще на юниорском уровне, забивая большое количество голов на всех уровнях. Так в нынешнем сезоне он отметился 10 голами в четырех играх юниорской бундеслиги для игроков до 19 лет. Из-за правил чемпионата Германии форвард не мог дебютировать в чемпионате Германии до достижения 16-летнего возраста.

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