16-летний Мукоко забил третий гол на взрослом уровне
Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу против «Герты» (2:0). Для 16-летнего форварда этот мяч стал третьим на профессиональном уровне. Ранее он забивал в бундеслиге в ворота «Униона» (1:2) 18 декабря 2020 года и в ворота «Фрайбурга» (1:2) 6 февраля 2021 года.
Мукоко демонстрировал высокую результативность еще на юниорском уровне, забивая большое количество голов на всех уровнях. Так в нынешнем сезоне он отметился 10 голами в четырех играх юниорской бундеслиги для игроков до 19 лет. Из-за правил чемпионата Германии форвард не мог дебютировать в чемпионате Германии до достижения 16-летнего возраста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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