Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Герты», 16-летний Мукоко забил гол
Дортмундская «Боруссия» на своем поле одержала победу над «Гертой» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.
На 54-й минуте встречи забил гол полузащитник «шмелей» Юлиан Брандт. Ближе к концовке игры окончательный счет на табло установил 16-летний форвард «Боруссии» Юссуфа Мукоко. Для немецкого футболиста этот забитый мяч стал третьим в текущем сезоне.
С 80-й минуты матча «Герта» играла в меньшинстве — с поля был удален хавбек берлинской команды Владимир Дарида за грубый фол на Марко Ройсе.
«Боруссия» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице бундеслиги. «Герта» — 15-я строчка и 21 балл.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
25-й тур
«Боруссия Д» — «Герта» — 2:0 (0:0)
Голы: Брандт, 54 (1:0). Мукоко, 90+1 (2:0).
«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс (Загаду, 58), Шульц, Морей (Менье, 71), Ройс (Мукоко, 84), Эмре Джан, Азар (Рейна, 71), Брандт, Дахуд, Беллингем, Холанн.
«Герта»: Ярстейн, Платтенхардт (Леки, 59), Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Зефейк (Лукебакио, 60), Дардаи, Дарида, Тузар, Кордоба (Дилросюн, 68), Пентек (Альдерете, 82).
Предупреждения: Шульц, 23. Зефейк, 59.
Удаление: Дарида, 80.
Судья: Петерсен (Германия).
13 марта. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
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