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Флик остался доволен матчем «Баварии» с «Вердером»

08:07
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик высказался о победе своей команды в матче 25-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (3:1).

«Заслуженная победа. Мы могли выиграть с более крупным счетом. Удалось реализовать все, что планировали: хорошо двигались на поле и оказывали давление на соперника.

Конечно, пропущенный гол меня разозлил. Но мы почти ничего не позволяли сопернику. Я доволен матчем, поздравляю команду», — цитирует Флика официальный сайт «Баварии».

В 25 матчах бундеслиги «Бавария» набрала 58 очков и расположилась на 1-м место в турнирной таблице.

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