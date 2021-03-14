Флик остался доволен матчем «Баварии» с «Вердером»
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик высказался о победе своей команды в матче 25-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (3:1).
«Заслуженная победа. Мы могли выиграть с более крупным счетом. Удалось реализовать все, что планировали: хорошо двигались на поле и оказывали давление на соперника.
Конечно, пропущенный гол меня разозлил. Но мы почти ничего не позволяли сопернику. Я доволен матчем, поздравляю команду», — цитирует Флика официальный сайт «Баварии».
В 25 матчах бундеслиги «Бавария» набрала 58 очков и расположилась на 1-м место в турнирной таблице.
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