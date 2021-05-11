Легендарный Роберто Карлос стал Глобальным послом «Футбола для дружбы»

Роберто Карлос, легендарный футболист сборной Бразилии и «Реала», победитель чемпионата мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов, в этом году стал Глобальным послом Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

Роберто Карлос выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии в 2002 году. Он также становился победителем Лиги чемпионов трижды (1998, 2000 и 2002) с «Реалом». В настоящее время он работает тренером молодежной команды мадридского клуба.

Роберто Карлос участвует в проекте с 2019 года. Именно тогда он посетил ключевые мероприятия Седьмого сезона программы в Мадриде и наградил победителей Чемпионата мира по «Футболу для дружбы». В прошлом году он стал Глобальным послом проекта, чтобы продвигать его ценности по всему миру. В этом году Роберто Карлос продолжит поддерживать его и пообщается с Юными участниками из 211 стран и регионов, чтобы поделиться своим опытом в сфере футбола.

«Хотел бы пожелать удачи всем участникам «Футбола для дружбы». Это замечательный проект, дающий молодому поколению возможность реализовать свой потенциал и исполнить заветные мечты. В этом году он в очередной раз соберет вместе Юных футболистов, Юных журналистов и детей из разных уголков нашей планеты, объединенных страстью к футболу и стремлением приобрести новый захватывающий опыт общения», — сказал Роберто Карлос.

Ключевые мероприятия Девятого сезона «Футбола для дружбы» пройдут с 14 по 29 мая 2021 года в цифровом формате. В этом году проект соберет девочек и мальчиков из 211 стран и регионов. Юные футболисты в возрасте от 12 до 14 лет объединятся в 32 сборные Дружбы, чтобы принять участие во Всемирном онлайн-чемпионате. Соревнования пройдут в футбольном симуляторе F4F World, который доступен бесплатно на 27 языках для MS Windows, Apple macOS, Android и iOS.

В этом году участники «Футбола для дружбы» попытаются установить уже третий для программы Мировой рекорд Гиннесса. Первые два: самая многонациональная футбольная тренировка и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

29 мая футбольные эксперты и журналисты из разных стран примут участие в форуме национальных послов «Футбола для дружбы» в Стамбуле, который пройдет в тот же день, что и финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Представители футбольного сообщества обсудят актуальные проблемы развития детского спорта и обменяются опытом. За прошедшие годы «Футбол для дружбы» стал важной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся детского спорта и, в частности, детского и юношеского футбола.

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Участники программы — Юные футболисты и Юные журналисты — мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.