Малые шаги для спасения планеты. Лайфхаки по сохранению окружающей среды от «Футбола для дружбы»

Юные участники девятого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» из более чем 200 стран рассказали о своем вкладе в охрану окружающей среды. Они показали, как помогают планете каждый день, и призвали других детей из проекта последовать их примеру, запустив челлендж Small Steps to Save the Planet (Малые шаги для спасения нашей планеты).

Для Леонардо Льюиса из Испании, Мадины Майсар из Казахстана, Минтозера Бара из Ливии и Нанихи Брозеус с острова Таити важным является отказ от использования пластиковых пакетов и бутылок. Асиф Мухаммад Рашид из Шри-Ланки и Доминик Крембергер из Швеции сосредоточили свое внимание на бережном обращении с водой. Ананья Камбодж из Индии и Мохаммад Адам Фарис из Брунея чаще используют в качестве транспорта велосипед, чем автомобиль. Их призыв активнее использовать общественный транспорт поддерживают и многие другие участники.

Амнеш Раймажни из Непала сажает деревья, Махфуз Юде из Ливана, Веллаха Даорс из Албании, Максим Степанов из Эстонии и Тео Бенс Ронасжеки из Венгрии выступают за переработку отходов и раздельный сбор мусора. Яхия Фавваз из ОАЭ призывает сохранять природу в чистоте и не причинять ей вреда.

В 2018 году появилась традиция давать международным сборным Дружбы имена редких видов животных, подвергающихся угрозе исчезновения. Данная инициатива способствует повышению осведомленности о необходимости их защиты.

В текущем году в Чемпионате мира «Футбол для дружбы» в числе других принимают участие международные команды «Китайский аллигатор», «Красноногая ворона», «Черная акула», «Широкоплечий носорог», «Манул», «Звездоносый крот», «Лесной филин», «Западный длиннохвостый еж». Сам турнир будет проходить в цифровом формате с 24 по 29 мая на базе многопользовательского футбольного симулятора F4F World. Участие в нем примут 32 команды с игроками из более чем 200 стран.

«Футбол для дружбы» уделяет большое внимание защите природы. Экологическая инициатива направлена на продвижение бережного отношения к окружающей среде. С 2016 года ежегодно Юные послы вносят свой вклад в защиту природы. В 2016 ребята открыли Сад дружбы в парке Тренно в Милане, где каждая из 32 международных команд посадила свое дерево. Тридцать третье дерево было посажено детьми-инвалидами из Фонда Дона Карло Ньокки.

В 2018 году по Москве, где в то время проходили финальные соревнования, Юных участников перевозили автомобили на природном газе. Тем временем к экологической инициативе F4F присоединились национальные парки и природные заповедники со всего мира, в том числе из России, США, Непала и Соединенного Королевства. В 2019 году в рамках Всемирного дня окружающей среды, установленного ООН, Юные участники провели вебинар F4F Speaks for Nature, посвященный заботе об экологии.

— В нашей семье мы заботимся об окружающей среде, меньше используем пластик, перерабатываем его, а не выбрасываем. Вместо этого берем, например, металлические бутылки. Макулатуру не утилизируем, а используем для заметок. Не выбрасываем овощи и фрукты, а компостируем их в саду, — рассказал Тео Бенс Ронасжеки из Венгрии.

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Участники программы — Юные футболисты и Юные журналисты — мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращении домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы», и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.