Малые шаги для спасения планеты. Лайфхаки по сохранению окружающей среды от «Футбола для дружбы»
Для Леонардо Льюиса из Испании, Мадины Майсар из Казахстана, Минтозера Бара из Ливии и Нанихи Брозеус с острова Таити важным является отказ от использования пластиковых пакетов и бутылок. Асиф Мухаммад Рашид из Шри-Ланки и Доминик Крембергер из Швеции сосредоточили свое внимание на бережном обращении с водой. Ананья Камбодж из Индии и Мохаммад Адам Фарис из Брунея чаще используют в качестве транспорта велосипед, чем автомобиль. Их призыв активнее использовать общественный транспорт поддерживают и многие другие участники.
Амнеш Раймажни из Непала сажает деревья, Махфуз Юде из Ливана, Веллаха Даорс из Албании, Максим Степанов из Эстонии и Тео Бенс Ронасжеки из Венгрии выступают за переработку отходов и раздельный сбор мусора. Яхия Фавваз из ОАЭ призывает сохранять природу в чистоте и не причинять ей вреда.
В 2018 году появилась традиция давать международным сборным Дружбы имена редких видов животных, подвергающихся угрозе исчезновения. Данная инициатива способствует повышению осведомленности о необходимости их защиты.
В текущем году в Чемпионате мира «Футбол для дружбы» в числе других принимают участие международные команды «Китайский аллигатор», «Красноногая ворона», «Черная акула», «Широкоплечий носорог», «Манул», «Звездоносый крот», «Лесной филин», «Западный длиннохвостый еж». Сам турнир будет проходить в цифровом формате с 24 по 29 мая на базе многопользовательского футбольного симулятора F4F World. Участие в нем примут 32 команды с игроками из более чем 200 стран.
«Футбол для дружбы» уделяет большое внимание защите природы. Экологическая инициатива направлена на продвижение бережного отношения к окружающей среде. С 2016 года ежегодно Юные послы вносят свой вклад в защиту природы. В 2016 ребята открыли Сад дружбы в парке Тренно в Милане, где каждая из 32 международных команд посадила свое дерево. Тридцать третье дерево было посажено детьми-инвалидами из Фонда Дона Карло Ньокки.
В 2018 году по Москве, где в то время проходили финальные соревнования, Юных участников перевозили автомобили на природном газе. Тем временем к экологической инициативе F4F присоединились национальные парки и природные заповедники со всего мира, в том числе из России, США, Непала и Соединенного Королевства. В 2019 году в рамках Всемирного дня окружающей среды, установленного ООН, Юные участники провели вебинар F4F Speaks for Nature, посвященный заботе об экологии.
— В нашей семье мы заботимся об окружающей среде, меньше используем пластик, перерабатываем его, а не выбрасываем. Вместо этого берем, например, металлические бутылки. Макулатуру не утилизируем, а используем для заметок. Не выбрасываем овощи и фрукты, а компостируем их в саду, — рассказал Тео Бенс Ронасжеки из Венгрии.
Справка о программе
Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.
Участники программы — Юные футболисты и Юные журналисты — мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращении домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы», и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.
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