Детский спорт побеждает пандемию

Футбольные академии из 211 стран и регионов предлагают кандидатов для Всемирного онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы».

Футбольный симулятор

1 мая завершился срок подачи заявок для участия в онлайн-чемпионате Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». 14 мая будет дан официальный старт начала финальных мероприятий девятого сезона.

В связи с пандемией программа «Футбол для дружбы» в этом году снова пройдет в формате киберспортивного мероприятия. Мальчики и девочки из 211 стран в возрасте от 12 до 14 лет сформируют 32 сборные дружбы, чтобы принять участие во Всемирном онлайн-чемпионате. Соревнования пройдут в футбольном симуляторе F4F World, который доступен бесплатно на 27 языках для систем MS Windows, Apple macOS, Android и iOS.

— «ПАО «Газпром» реализует проект «Футбол для дружбы» начиная с 2013 года. В первые семь сезонов программа объединила тысячи мальчиков и девочек из разных стран для того, чтобы вместе поиграть в футбол, подружиться с ровесниками со всего мира и поделиться опытом. В связи с коронавирусной пандемией и связанными с ней ограничениями мы приняли решение в 2020 году временно перейти на цифровой формат. Таким образом мы хотели внести свой вклад в то, чтобы дети во всем мире не теряли связи друг с другом и девятью ценностями «Футбола для дружбы»: дружбой, равенством, справедливостью, здоровьем, миром, преданностью, победой, традициями и честью, — поясняет глобальный директор программы «Футбол для дружбы» Владимир Серов.

Одной из успешных инициатив «Футбола для дружбы» является запуск ряда дискуссионных форматов об адаптации детского футбола к условиям пандемии. Более 100 успешных проектов в этой области были представлены на Международном форуме «Футбол для дружбы» в 2020 году. Так, школьная футбольная ассоциация Шри-Ланки совместно с министерством образования Шри-Ланки представила концепцию футбольных онлайн-соревнований для детей всех возрастов. Бразильская футбольная ассоциация запустила несколько социальных проектов, в том числе направленных на обучение вратарей, предоставление социальных услуг и поддержку активного образа жизни в период самоизоляции, вызванной пандемией.

«Гранулированная саламандра»

На другом онлайн-мероприятии в 2020 году обсуждалась тема «Мотивация и тренировки в условиях пандемии: влияние онлайн-технологий на спорт». Эксперты, в том числе звезды киберспорта из немецкого футбольного клуба «Шальке-04», согласились с тем, что пандемия будет способствовать дальнейшему распространению и повышению осведомленности о киберспорте. Кроме того, участники определили множество параллелей с классическим спортом: структура лиги, соревнования, требования к игрокам и регулярные тренировки — лишь малая часть фактических точек соприкосновения.

На семинаре от представителей телеканала «Евроньюс» дети узнали все о современной спортивной журналистике, цифровых технологиях, производстве высококачественных фильмов.

Победителем онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы-2020» стала команда «Гранулированная саламандра», представленная игроками из Боснии и Герцеговины, Казахстана, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Турции. В этом году среди главных мероприятий Девятого сезона пройдет Международный онлайн-лагерь Дружбы, всемирный онлайн-чемпионат, а также Форум послов «Футбола для дружбы».

В то время как соревнования проходят в цифровом формате, встреча национальных послов в этом году будет проведена в формате личного общения. Совместно с представителями футбольного сообщества они обсудят актуальные проблемы спортивного развития детей и поделятся своим опытом в Стамбуле 29 мая, накануне финала Лиги чемпионов.

— Я искренне надеюсь, что пандемия в ближайшем будущем останется лишь воспоминанием и все футбольные и спортивные мероприятия снова будут проводиться на реальных площадках в привычном формате. Тем не менее мы вступаем в новую эру взаимодействия, обретения знаний с использованием смешанных форматов коммуникации. Желаю организаторам успехов в следующих сезонах программы, которая вне зависимости от обстоятельств остается верна принципам устойчивого развития, — подытожил в конце 2020 года Фрэнк Лудольф, руководитель департамента УЕФА по техническому развитию.

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Участники программы — юные футболисты и юные журналисты — мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус юных послов и по возвращении домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы», и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.