Участники "Футбола для дружбы" намерены завоевать титул Guinness World Records*

В рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", объединяющей Юных спортсменов в 211 странах, состоится официальная попытка установить рекорд в Книгу Гиннесса. На полях Чемпионата Мира по "Футболу для дружбы" в Мадриде будет проведена футбольная тренировка с наибольшим количеством национальностей. За постановкой рекорда будет следить официальный судья Guinness World Records®.

В занятии примут участие Юные футболисты, Юные журналисты, Юные рефери и Юные тренеры программы "Футбол для дружбы", прибывшие в Испанию на финальные мероприятия программы. Ребят поддержит легенда мирового футбола – Глобальный Посол "Футбола для дружбы" Франц Беккенбауэр.

* - Книга рекордов Гиннесса