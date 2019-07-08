Коммуникационное агентство АГТ организует стажировки для Юных журналистов "Футбола для дружбы" в международных СМИ

Идея проведения стажировок в профессиональных медиа для участников "Футбола для дружбы" (F4F) возникла в ходе финальных мероприятий Седьмого сезона программы, которые прошли в Мадриде с 28 мая по 2 июня.

По итогам Седьмого сезона проекта "Футбол для дружбы" коммуникационное агентство АГТ впервые организует стажировки для 12-летних Юных журналистов в печатных и онлайн изданиях по всему миру. АГТ возглавляет Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) и в течение семи лет является глобальным оператором Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".

Идея проведения стажировок в профессиональных медиа для участников "Футбола для дружбы" (F4F) возникла в ходе финальных мероприятий Седьмого сезона программы, которые прошли в Мадриде с 28 мая по 2 июня. Юные журналисты Международного детского пресс-центра "Футбола для дружбы" из 28 стран совместно с профессиональными журналистами работали по четырем основным направлениям: создавали новости о проекте, готовили фото– и видео контент, а также практиковались в подготовке и продвижении постов для социальных сетей. Все материалы юных участников публиковались в ежедневной газете "Футбола для дружбы" и на официальном YouTube-канале программы. В ходе финальных мероприятий ребята попробовали свои силы в корреспондентской работе, отточили навыки интервьюирования.

Стажировки Юных журналистов "Футбола для дружбы" запланированы в Азербайджане, России и Армении.

По завершении Седьмого сезона, отмечая высокий уровень подготовки Юных журналистов и их желание развиваться в профессии, организаторы решили направить лучших, по мнению экспертов коммуникационного агентства АГТ, на стажировки в российские и международные СМИ.

Так, например, Юный журналист из Санкт-Петербурга Рафаэль Зиновьев в июле начнет двухмесячную практику в спортивной редакции популярного портала News.ru. Сотрудники поручат ему ежедневную подготовку спортивных новостей: материалы профессионалов редакции станут обучающими примерами, раскрывающими тонкости ремесла. В связи с началом футбольного сезона 2019/2020 Рафаэля привлекут к созданию интервью со спортсменами и тренерами, подготовке репортажей с места событий. Также Юного журналиста познакомят с механизмом работы новостных лент и социальных сетей, ориентированных на спортивную тематику. Полученные знания участник "Футбола для дружбы" сможет применить уже в августе, на одной из игр Чемпионата России в качестве юного репортера портала News.ru, который традиционно освещает матчи российского первенства.

Кроме того, в качестве корреспондента News.ru Рафаэль отправится в пресс-тур в Сочи, где при поддержке попечительского Совета Детского Фонда УЕФА пройдет международный социальный физкультурно-спортивный проект СУПЕРКУБОК "Поверь в мечту!", организованный РФС совместно с Фондом поддержки развития физической культуры, спорта и здравоохранения "ЕДИНСТВО". Юноша будет освещать не только соревнования по футболу, но и мастер-классы бывших игроков сборной России Алексея Смертина и Дмитрия Сенникова.

По завершении Седьмого сезона, отмечая высокий уровень подготовки Юных журналистов и их желание развиваться в профессии, организаторы решили направить лучших, по мнению экспертов коммуникационного агентства АГТ, на стажировки в российские и международные СМИ.

Стажировки Юных журналистов "Футбола для дружбы" также запланированы в Азербайджане, России и Армении. К примеру, Юный участник Седьмого сезона проекта Тимур Желтенков из Азербайджана сможет отточить навыки, приобретенные на "Футболе для дружбы", в редакции азербайджанского новостного портала 1news.az. Дети ФМ (Россия) примет Юного журналиста "Футбола для дружбы" 2019 Степана Галкина, который во время стажировки научится создавать авторский медиаконтент в различных форматах. Микаель Геворгян из Армении, юный участник F4F 2019, приобретет опыт ведения радиоэфира на Radio one (Армения).

Также Юный журналист F4F Лукас Кальдерон из Боливии попробует себя в роли приглашенного корреспондента для сайта еженедельного журнала BBC Match of the Day, где получит возможность продемонстрировать свои навыки тысячам юных футбольных болельщиков на сайте MOTDmag.com.

"Для меня большая честь иметь возможность пройти практику в серьезном деловом издании, ощутить себя полностью погруженным в профессиональную среду взрослой спортивной журналистики. Это прекрасный шанс узнать профессию изнутри, пообщаться с профессионалами, понять, подходит ли мне спортивное направление, готов ли я и дальше им заниматься. На стажировке я хочу овладеть максимумом полезных навыков – от создания новостей, фото и видео контента, до серьезных репортажей с места событий. Уверен, что опыт, который я получу этим летом, очень пригодится мне для дальнейшего профессионального развития – и за это я бесконечно благодарен организаторам, воплотившим мою мечту в жизнь", – сказал Юный журналист F4F Рафаэль Зиновьев (Россия).

"Хочу поблагодарить организаторов за шанс стать приглашенным корреспондентом для одного из лучших, по моему мнению, спортивных новостных порталов, ведь BBC – это крупнейшее СМИ. Я надеюсь, что смогу пообщаться с опытными журналистами и узнать какие качества мне нужно развивать в себе, чтобы в будущем стать успешным международным журналистом. Если в следующем году я вновь приму участие в "Футболе для дружбы", то обязательно поделюсь полученным опытом с ребятами из разных стран", – сказал Юный журналист F4F Лукас Кальдерон (Боливия).