Малком зажигает в сборной Бразилии. Забил роскошный гол ударом через себя на тренировке и заработал пенальти в дебютном матче

Лучший футболист РПЛ показал себя в компании звезд.

В завершившемся сезоне Малком не оставил ни у кого сомнений, что он — главная звезда нашей лиги. В 27 матчах РПЛ забил 23 мяча и сделал 9 голевых передач — больше одного результативного действия за игру! Естественно, с такой статистикой бразилец стал лучшим бомбардиром лиги и лидером по системе «гол + пас». Ну и, само собой, был признан игроком сезона — как самой лигой, так и по итогам голосования футболистов, проведенного «СЭ» (притом с огромным отрывом — 344 балла у Малкома и 118 у занявшего второе место Промеса).

«Я чувствую, что нахожусь в лучшей физической форме за свою жизнь, — признавался в интервью «СЭ» бразилец. — Это во многом связано с тем, что я кардинально пересмотрел подход к подготовке к матчам и восстановлению после них, к рациону, к образу жизни. Раньше я обожал сладкое, в том числе сладкую газировку. Пересмотрев подход к сахару, я стал чувствовать себя лучше. Еще я снизил потребление красного мяса в пользу белого, а также рыбы. Кроме того, я раньше часто ел пасту, но сейчас понимаю, что с углеводами надо быть осторожнее, поэтому питаюсь ею лишь в день игры, когда нужна энергия. Главные изменения — в подходе к работе: я стал правильно восстанавливаться, больше спать, щепетильно подходить к любой мелочи.

Малком и Айртон на тренировке сборной Бразилии. Фото Global Look Press

Но главная причина — это, конечно, новость о том, что я стану отцом. С того момента, когда Летисия обрадовала меня, я стал посвящать будущему сыну каждое свое результативное действие. После каждого гола и голевой передачи я мысленно повторял: «Это для тебя, сынок». На каждую игру я выходил суперзаряженным — хотел забить как можно больше мячей, принести команде максимальную пользу и завоевать все возможные трофеи".

Успехи Малкома не остались незамеченными. По сравнению с июнем 2022 года вингер подорожал с 22 до 30 миллионов евро на Transfermarkt (этот портал также признал бразильца игроком сезона в РПЛ), но главное — получил вызов в сборную Бразилии.

24 февраля 2023 года указом президента Малком вместе с Клаудиньо получил российское гражданство. Правда, о сборной России речи не шло — правила не позволяли. Да и сами футболисты настроены иначе.

Еще прошлым летом 2021 года оба были вызваны в стан «селесао», однако «Зенит» не отпустил своих лидеров из-за коронавирусных ограничений. История вышла запутанная и длинная, мы писали про нее в отдельном материале.

В общем, тогда дебютировать за сборную у Малкома и Клаудиньо не вышло. Шанс представился спустя только два года, и то лишь одному из них. Клаудиньо невнятно провел весенний отрезок в РПЛ, потому остался за пределами внимания тренерского штаба Рамона Менезеса. А вот Малкома (как и Ренана) вызвали, и на этот раз никаких преград для дебюта за Бразилию перед ним не оказалось.

«Неслучайно у нас двух игроков вызвали в сборную Бразилии, — говорил в интервью Sport24 гендиректор «Зенита» Александр Медведев. — Посмотрите, как Малком взаимодействует на тренировках с Винисиусом. У нас такая команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер».

Малком против Лукаса Пакеты на тренировке сборной. Фото AFP

Лидер «Зенита» уже играл за сборную Бразилии, правда, только за молодежку и на Олимпиаде 2021 в Токио, где забил победный гол в финале в ворота Испании и принес стране золотые медали. Но полноценного дебюта Малкому пришлось ждать аж до 26 лет.

13 июня, еще до выхода на поле, Малком попал в топы соцсетей. Причина — шикарный гол через себя на тренировке с подачи Винисиуса Жуниора. Вышло реально эффектно.

Ну а 17 июня Малком заявил о себе уже в настоящем матче. Вингер появился на поле на 83-й минуте товарищеской встречи с Гвинеей и уже через четыре минуты заработал пенальти, который реализовал Винисиус.

Бразилия победила со счетом 4:1. Ренан на поле так и не появился. Зато весь матч отыграл хорошо знакомый болельщикам «Спартака» крайний защитник Айртон, за которого, по слухам, скоро «Ювентус» может заплатить 30 миллионов евро.

«Мы смогли оценить уровень Жоэлинтона и Айртона, которые переживают отличный период, что подтвердили сегодня. Также мы дали возможность дебютировать Вандерсону и Малкому, что тоже хорошо», — сказал после игры Менезес.

20 июня Бразилия проведет товарищеский матч с Сенегалом. Есть вероятность, что Малком на этот раз попадет в старт и еще больше повысит свои котировки на рынке. Еще зимой предметный интерес к нему проявлял «ПСЖ», тогда не срослось, но летом трансфер в какой-нибудь европейский топ-клуб не исключен.