Малком в дебютном матче за сборную Бразилии заработал пенальти

Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла Гвинею (4:1).

На 83-й минуте на поле появился форвард «Зенита» Малком, который дебютировал за основную команду Бразилии. Через четыре минуты он заработал на себе пенальти, который реализовал Винисиус.

Малком выступал за молодежную и олимпийскую сборные Бразилии. В феврале 2023 года он получил российский паспорт.

20 июня сборная Бразилии сыграет в товарищеском матче с Сенегалом.