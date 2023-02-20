Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. В РФС допускают, что они сыграют за сборную России

Что известно о натурализации бразильцев «Зенита».

По информации «СЭ», бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо вскоре получат российское гражданство. Паспорта РФ им могут вручить уже весной, а сегодня в РФС прояснили, будет ли у футболистов возможность сыграть за сборную России.

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РФС — о Малкоме и Клаудиньо в сборной: «Существует теоретическая возможность»

Инсайд «СЭ» о готовности паспортов для Малкома и Клаудиньо подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии. Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России», — цитирует менеджера ТАСС.

А в службе коммуникаций РФС оценили вероятность вызова бразильцев в национальную команду.

«Прежде всего, для того чтобы установить, вправе ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России, а также перестать считаться легионерами, необходимо официальное письмо от Бразильской конфедерации футбола, в котором будут указаны матчи за сборную этих футболистов.

Исходя из информации в открытых источниках, в случае если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство, то существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России по футболу и перестанут считаться легионерами», — говорится в заявлении, которое приводит «РБ Спорт».

Малком в сборной Бразилии. Фото Global Look Press

Малком сможет сыграть за сборную в 2024 году, Клаудиньо — в 2026-м

В РФС отметили, что Малком выступал в сборной Бразилии в официальных турнирах под эгидой ФИФА — речь идет о ЧМ среди молодежных команд в 2015 году.

Поэтому теперь вингеру необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА. А также прожить на территории России пять лет.

Напомним, бразилец перебрался в «Зенит» в августе 2019 года, поэтому потенциальное обращение в палату ФИФА может быть направлено не раньше лета 2024-го — и при условии, что в этот срок он не будет выступать за сборную Бразилии.

У Клаудиньо другая ситуация.

«Смена спортивного гражданства Клаудиньо не требует обращения в палату по статусу футболистов ФИФА, так как он не принимал участия в официальных матчах за сборную под эгидой организации», — объяснили в РФС.

За сборную России он сможет сыграть не раньше 2026 года (условие о проживании в РФ на протяжении пяти лет сохраняется), когда полузащитнику исполнится 29 лет.

Правда, есть и исключения.

Клаудиньо и Малком в «Зените». Фото ФК «Зенит»

Обратимся к правилам получения гражданства РФ: «Необходимый срок проживания по виду на жительство может быть снижен с 5 лет до 1 года, если претендующий на получение гражданства:

— обладает высокими достижениями в области науки, техники и культуры;

— обладает профессией либо квалификацией, представляющей интерес для Российской Федерации;

— получил политическое убежище на территории России;

— признан беженцем в порядке, установленном Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах».

Малком и Клаудиньо вполне могут пройти по второму пункту — как «обладатели профессии, представляющей интерес для РФ». Для этого нужно ходатайство должностных лиц — губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова или указ Президента РФ Владимира Путина. Подобные случаи уже были: таким образом паспорта РФ получали Жерар Депардье, Стивен Сигал, Натали Орейро и ее сын.

Клаудиньо на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото Global Look Press

Будут ли бразильцы «Зенита» считаться легионерами?

Но даже при таком сценарии Малком и Клаудиньо все равно не смогут сыграть за сборную России и поэтому будут считаться в РПЛ легионерами.

Вот как трактуется понятие «легионер» в регламенте лиги на сезон-2022/23:

«Футболист, не имеющий права выступать за сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА, за исключением футболистов, являющихся гражданами Союзного государственного образования Российской Федерации и Республики Беларусь и государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия), которые имеют право выступать за сборные команды своих стран».

То есть по действующему регламенту Малкому нужно пройти все официальные процедуры с участием ФИФА и ждать еще 1,5 года, чтобы получить статус российского игрока. У Клаудиньо срок более длительный — три года.

При этом нельзя исключать, что в будущем термин «легионер» в документах РПЛ изменится, но это точно произойдет не раньше лета 2023 года.

Тогда зачем Клаудиньо и Малкому смена гражданства? Экономических плюсов и налоговых послаблений это не даст: бразильцы и так являются резидентами РФ (так как явно находятся тут более 183 дней в году) и платят 13% НДФЛ.

Судя по всему, мотив только один — оба реально связывают свою дальнейшую жизнь с Россией.