Захватывающая поездка Месси в Китай: взял с собой не тот паспорт, забил самый быстрый гол в карьере и сказал, сыграет ли на следующем ЧМ

Притягивает внимание даже по окончании сезона.

Летом 2023-го Месси в центре внимания. Аргентинец обрел абсолютное величие, зимой выиграв чемпионат мира, но сейчас его фигура снова притягивает общественный интерес — после блеклого отрезка в «ПСЖ» Лео подписал контракт с «Интер Майами» и сейчас готовится к переезду за океан.

Правда, перед этим Месси предстояло прибыть в расположение сборной Аргентины, чтобы провести товарищеский матч с Австралией в столице Китая Пекине. И вот тут началось интересное.

У Месси возникли проблемы с документами — он взял с собой не тот паспорт

В начале недели Месси вместе со сборной прилетел в Китай, и проблемы начались тут же. Лео на паспортном контроле остановили сотрудники пекинского аэропорта. Как оказалось, аргентинская звезда прилетела в Китай с испанским паспортом (у Месси двойное гражданство), в котором не было соответствующей визы. Между Испанией и Китаем нет безвизового режима, и китайская миграционная служба предполагала, что Лео прилетит в страну с аргентинским паспортом.

В итоге Месси все-таки выдали визу в качестве особого и срочного случая, но для этого аргентинцу пришлось два часа ждать в аэропорту, пока готовили соответствующие документы.

По данным издания Bild, Месси не знал, что не сможет попасть в страну по испанскому паспорту. «Тайвань — это не Китай?» — якобы спросил футболист у пограничников. В частично признанном государстве Тайвань действует безвизовый режим для граждан Испании, потому Лео считал, что закон распространяется и на материковый Китай.

Китайское издание Guangzhou Daily позже уточнило, что на самом деле проблема с документами возникла не у Месси, а у его партнера по команде — защитника «Бенфики» Николаса Отаменди. Но фраза про Тайвань действительно была сказана Лео.

Отель, где жил Месси, окружали тысячи фанатов. Приходилось отменять тренировку

Приезд Месси вызвал невероятный интерес в Китае. Отель, где расположилась сборная Аргентины, был буквально окружен местными. По данным китайского издания Global Times, болельщики несколько дней дежурили у отеля Four Seasons в столичном районе Чаоян с баннерами, флагами и футболками Месси. Во вторник пришлось даже отменять тренировку — из-за толп фанатов команда не смогла покинуть отель.

А один из китайских фанатов так хотел встретиться с Месси, что заранее забронировал номера в четырех лучших столичных отелях, потратив на это около 1400 долларов.

Были проблемы, непосредственно связанные и с самим матчем. В китайском интернете появилась масса предложений по продаже специальных билетов за 650 долларов — в «пакет» входило место в первом ряду и футболка с автографом Месси. Билеты продавали в три-четыре раза дороже изначальной цены. Естественно, это было фейком. Местной полиции пришлось провести специальные расследования, чтобы установить личности мошенников.

Месси забил на 2-й минуте — это самый быстрый гол в его карьере

В товарищеской игре с Австралией Месси отличился уже на 2-й минуте — забил фирменным ударом с левой ноги в дальний угол из-за пределов штрафной.

От стартового свистка до момента, как мяч оказался в воротах, прошла 1 минута и 19 секунд. Таким образом, этот гол стал самым быстрым в карьере Лео. Ранее таковым был мяч в ворота «Челси» в 2018 году — тогда ему потребовалось 2 минуты и 7 секунд, чтобы отправить мяч в сетку. Интересно, что до недавнего времени Месси за свою карьеру удалось забить на каждой минуте игры, кроме 1-й и 2-й. После мяча в ворота Австралии осталось закрыть последний гештальт.

А еще во время визита в Китай Лионель сделал весьма сенсационное заявление — он не сыграет на ЧМ-2026: «Я думаю, турнир в Катаре был моим последним чемпионатом мира. Я посмотрю, как все сложится, но думаю, что не поеду на следующий ЧМ. Из-за возраста и времени проведения мне будет трудно сыграть там».