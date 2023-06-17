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Вьештица — о выступлении за «Зенит»: «Это было самое прекрасное время в моей карьере»

Алина Савинова
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Бывший сербский защитник «Зенита» Милан Вьештица рассказал, как ему игралось в ретро-матче против сборной России в Санкт-Петербурге.

«Конечно, было тяжеловато. Но, поскольку эмоции были позитивные, усталость не так сильно чувствовалась. Хорошие ребята, хороший стадион, хорошая игра. Было очень приятно участвовать в таком событии», — приводит «РБ Спорт» слова Вьештицы.

Также он поделился воспоминаниями о тех годах, когда играл за «Зенит».

«Что можно вспомнить? Это было самое прекрасное время моей карьеры: «Зенит», болельщики, полный стадион. Вы не представляете, какие эмоции. И сейчас они вспыхнули с новой силой. Хотя сегодня играли уже на другом стадионе, не на «Петровском», — добавил экс-футболист.

15 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге прошел матч между ветеранами «Зенита» и сборной России, который завершился вничью (1:1). Встреча была приурочена к 15-летию победы петербургского клуба в Кубке УЕФА и бронзе национальной команды на Евро-2008.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/milan-v-eshtitsa-vremya-provedennoe-v-zenite-samoe-prekrasnoe-v-moej-kar-er/
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Сборная России по футболу
ФК Зенит
Милан Вьештица
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