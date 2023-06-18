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Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла Гвинею, Малком дебютировал за национальную команду

Сергей Разин
корреспондент
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17 июня. Сборная Бразилии обыграла Гвинею (4:1).
Фото Reuters

Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла Гвинею со счетом 4:1.

У бразильцев отличились Жоэлинтон, Родриго, Эдер Милитао и Винисиус. У гвинейцев единственный гол забил Серху Гирасси.

Форвард «Зенита» Малком вышел на поле на 83-й минуте, дебютировав за основную команду, защитник петербуржцев Роберт Ренан остался в запасе. Экс-защитник «Спартака» Айртон отыграл весь матч.

В следующем встрече Бразилия 20 июня сыграет в товарищеском матче с Сенегалом.

Малком Филипе (Малком)
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Гвинеи по футболу
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