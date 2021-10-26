В Госдуме поддержали инициативу провести товарищеский матч между «Спартаком» и киевским «Динамо»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» инициативу провести товарищеский матч между московским «Спартаком» и «Динамо» Киев.

«Я предлагал провести товарищеский матч между сборными России и Украины, — сказал Милонов «СЭ». — Не хочу обидеть ветеранов «Спартака» — главное, чтобы в этом матче мы не проиграли. Провести такой матч было бы здорово. Прошу прощения, но против «Динамо» Киев нужно выставлять более серьезную команду — например, «Зенит». Сама идея просто прекрасна. Парни из «Динамо», наверное, с удовольствием провели бы этот матч. Но политическое руководство испугается. Возможно, из-за проигрыша или неадекватного поведения. Украинской стороне тяжело перешагнуть через себя и свои страхи».

Милонов также считает, что матч можно провести на нейтральном поле в Белоруссии.

«Так получается, что нейтральное поле представить сложно. Возможно, стоило бы провести такой матч на третьей стороне. Например, в Белоруссии. Хотя Россия может предоставить самые лучшие стадионы. Тем не менее, если комфортнее играть на нейтральной территории, то пусть так и будет», — добавил Милонов.

С 2014 года УЕФА разводит российские и украинские команды при жеребьевке крупных европейских футбольных турниров на уровне клубов и сборных. Последняя встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 7 июля 2013 года. Тогда киевляне выиграли со счетом 2:1.