Хет-трик Робинсона помог Ирландии разгромить Катар в товарищеском матче

Сборная Ирландии победила команду Катара (4:0) в товарищеском матче.

Хет-трик в этой игре сделал Каллум Робинсон. Еще один мяч в активе Шейна Даффи.

Товарищеский матч

Ирландия — Катар — 4:0 (2:0)

Голы: Робинсон, 4 (1:0). Робинсон, 13 (2:0). Робинсон, 53 (3:0). Даффи, 59 (4:0).

Ирландия: Келлехер, Стивенс, Даффи (Н.Коллинз, 77), Доэрти (Кристи, 46), Иган, Омобамиделе, Хендрик, Хурихэйн (Артер, 88), Макграт (Д.Коллинз, 88), Робинсон (Пэрротт, 77), Огбене (Найт, 69).

Судья: Кеннеди (Северная Ирландия).

12 октября. Дублин. Стадион «Авива».