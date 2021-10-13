Хет-трик Робинсона помог Ирландии разгромить Катар в товарищеском матче
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Сборная Ирландии победила команду Катара (4:0) в товарищеском матче.
Хет-трик в этой игре сделал Каллум Робинсон. Еще один мяч в активе Шейна Даффи.
Товарищеский матч
Ирландия — Катар — 4:0 (2:0)
Голы: Робинсон, 4 (1:0). Робинсон, 13 (2:0). Робинсон, 53 (3:0). Даффи, 59 (4:0).
Ирландия: Келлехер, Стивенс, Даффи (Н.Коллинз, 77), Доэрти (Кристи, 46), Иган, Омобамиделе, Хендрик, Хурихэйн (Артер, 88), Макграт (Д.Коллинз, 88), Робинсон (Пэрротт, 77), Огбене (Найт, 69).
Судья: Кеннеди (Северная Ирландия).
12 октября. Дублин. Стадион «Авива».
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