Юрий Гаврилов выступил с инициативой проведения матча «Спартака» против киевского «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» предложил идею проведения товарищеского матча между московским «Спартаком» и киевским «Динамо».

«Почему бы и не провести сейчас такую игру? Раньше такие матчи были. Потом они прекратились из-за политической ситуации. Скучаю не по матчам, а по друзьям, с которыми играл за сборную СССР, встречался в Москве и Киеве. Я бы хотел встретиться с друзьями. Если бы сейчас руководства клубов договорились провести такой матч, было бы хорошо. Не берусь сказать, кто был бы сильнее, обе команды не особо блещут в Европе», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

С 2014 года УЕФА разводит российские и украинские команды при жеребьевке крупных европейских футбольных турниров на уровне клубов и сборных. Последняя встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась 7 июля 2013 года. Тогда киевляне выиграли со счетом 2:1.