США обыграли Северную Ирландию, одержав восьмую победу в девяти матчах
Сборная США обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче — 2:1. Голами в составе американцев отметились 18-летний форвард «Боруссии» из Дортмунда Джованни Рейна и 22-летний хавбек «Челси» Кристиан Пулишич.
Сборная США не проигрывает уже девять матчей подряд. Последний раз команда уступала Канаде в Лиге наций КОНКАКАФ 16 октября 2019 года. За последние девять матчей Штаты победили восемь раз и один раз сыграли вничью (0:0) с Уэльсом.
Северная Ирландия же, напротив, продлила безвыигрышную серию. Британская сборная не побеждала уже 12 матчей подряд (за исключением победы в серии пенальти в игре с Боснией и Герцеговиной).
Товарищеский матч
Северная Ирландия — США — 1:2 (0:1)
Голы: Рейна, 30 (0:1). Пулишич, 59 — с пенальти (0:2). Макгинн, 88 (1:2).
Северная Ирландия: Хазард, Маклафлин, Баллард (Смит, 78), Браун, Эванс (Макнэйр, 60), Фергюсон (Льюис, 61), Сэвилл (Макканн, 61), Томпсон, Лафферти, Лейвери (Чарльз, 61), Кеннеди (Макгинн, 67).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю