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США обыграли Северную Ирландию, одержав восьмую победу в девяти матчах

21:13
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Сборная США обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче — 2:1. Голами в составе американцев отметились 18-летний форвард «Боруссии» из Дортмунда Джованни Рейна и 22-летний хавбек «Челси» Кристиан Пулишич.

Сборная США не проигрывает уже девять матчей подряд. Последний раз команда уступала Канаде в Лиге наций КОНКАКАФ 16 октября 2019 года. За последние девять матчей Штаты победили восемь раз и один раз сыграли вничью (0:0) с Уэльсом.

Северная Ирландия же, напротив, продлила безвыигрышную серию. Британская сборная не побеждала уже 12 матчей подряд (за исключением победы в серии пенальти в игре с Боснией и Герцеговиной).

Товарищеский матч

Северная Ирландия — США — 1:2 (0:1)

Голы: Рейна, 30 (0:1). Пулишич, 59 — с пенальти (0:2). Макгинн, 88 (1:2).

Северная Ирландия: Хазард, Маклафлин, Баллард (Смит, 78), Браун, Эванс (Макнэйр, 60), Фергюсон (Льюис, 61), Сэвилл (Макканн, 61), Томпсон, Лафферти, Лейвери (Чарльз, 61), Кеннеди (Макгинн, 67).

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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