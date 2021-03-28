Сборная Уэльса в товарищеском матче победила Мексику
Сборная Уэльса в товарищеском матче обыграла Мексику со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Киффера Мура.
Товарищеские матчи
Уэльс — Мексика — 1:0 (1:0)
Гол: Мур, 11.
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Кабанго, Норрингтон-Дэвис, Джон.Уильямс (К.Робертс, 86), Смит, Левитт (Шихан, 46), Мур (Робсон-Кану, 46), Лоуренс (Н.Уильямс, 65), Т.Робертс (Джонсон, 65), Матондо (Бэйл, 81).
Мексика: Очоа, Сальседо, Монтес, Альварес (Лайнес, 83), Родригес Аланис (Писарро, 61), Гуардадо (Санчес, 62), Корона, Эррера, Пинеда (дос Сантос, 78), Гальярдо (Артеага, 79), Лосано.
Судья: Макнабб (Северная Ирландия).
?27 марта. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю