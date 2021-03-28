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Сборная Уэльса в товарищеском матче победила Мексику

01:08
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Сборная Уэльса в товарищеском матче обыграла Мексику со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Киффера Мура.

Товарищеские матчи

Уэльс — Мексика — 1:0 (1:0)

Гол: Мур, 11.

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Кабанго, Норрингтон-Дэвис, Джон.Уильямс (К.Робертс, 86), Смит, Левитт (Шихан, 46), Мур (Робсон-Кану, 46), Лоуренс (Н.Уильямс, 65), Т.Робертс (Джонсон, 65), Матондо (Бэйл, 81).

Мексика: Очоа, Сальседо, Монтес, Альварес (Лайнес, 83), Родригес Аланис (Писарро, 61), Гуардадо (Санчес, 62), Корона, Эррера, Пинеда (дос Сантос, 78), Гальярдо (Артеага, 79), Лосано.

Судья: Макнабб (Северная Ирландия).

?27 марта. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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