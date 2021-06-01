Сборная России определилась с формой на товарищеский матч против Польши

Пресс-служба сборной России в Twitter показала форму, в которой команда сегодня выступит в товарищеском матче с Польшей.

Российские футболисты выйдут на игру в красном комплекте.

Товарищеский матч России с Польшей состоится сегодня, 1 июня, во Вроцлаве. Начало — в 21.45 (мск).