Сборная России определилась с формой на товарищеский матч против Польши
13:51
Пресс-служба сборной России в Twitter показала форму, в которой команда сегодня выступит в товарищеском матче с Польшей.
Российские футболисты выйдут на игру в красном комплекте.
Товарищеский матч России с Польшей состоится сегодня, 1 июня, во Вроцлаве. Начало — в 21.45 (мск).
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