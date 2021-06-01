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Сборная России определилась с формой на товарищеский матч против Польши

13:51
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Пресс-служба сборной России в Twitter показала форму, в которой команда сегодня выступит в товарищеском матче с Польшей.

Российские футболисты выйдут на игру в красном комплекте.

Товарищеский матч России с Польшей состоится сегодня, 1 июня, во Вроцлаве. Начало — в 21.45 (мск).

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры