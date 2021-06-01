Покер Муричи принес сборной Косова победу над Сан-Марино

Сборная Косова в товарищеском матче победила команду Сан-Марино (4:1).

Покер в составе победителей сделал Ведат Муричи. Один из мячей он забил с пенальти. У гостей отличился Давид Томассини.

Товарищеские матчи

Косово — Сан-Марино — 4:1 (2:0)

Голы: Муричи, 28 (1:0). Муричи, 45+1 (2:0). Муричи, 46 (3:0). Муричи, 76 — с пенальти (4:0). Д.Томассини, 85 (4:1).

Косово: Уйкани, Ррахмани, Войвода, Фазлиджи, Байселмани, Зенели (Воца, 70), Крюэзиу (Бютюки, 70), Халими (Эмини, 71), Идризи (Сулеймани, 82), Кастрати, Муричи (Даку, 82).

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, д`Аддарио, Росси (Чеволи, 46), Фаббри (Конти, 58), А.Голинуччи (Э.Голинуччи, 70), Нанни (Д.Томассини, 82), Лунадеи, Муларони, Витаиоли (Хирш, 58), Ф.Томассини (Дзонзини, 70).

Предупреждение: Палацци, 15.

1 июня. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».