Газзаев рассказал о важности предстоящих товарищеских матчей сборной России

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал предстоящие товарищеские матчи национальной команды.

«Польша и Болгария — хорошие спарринг-партнеры перед важным турниром. Это важный завершающий этап подготовки. Плюс тренерский штаб еще раз посмотрит на состояние игроков и уже по этим двум играм определит стартовый состав на матч против Бельгии, а также окончательный список игроков для чемпионата Европы», — цитирует «Известия» Газзаева.

Сегодня, 1 июня, Россия сыграет в товарищеском матче с Польшей, 5 июня россияне встретятся с Болгарией.