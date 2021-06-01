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Газзаев рассказал о важности предстоящих товарищеских матчей сборной России

13:35
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал предстоящие товарищеские матчи национальной команды.

«Польша и Болгария — хорошие спарринг-партнеры перед важным турниром. Это важный завершающий этап подготовки. Плюс тренерский штаб еще раз посмотрит на состояние игроков и уже по этим двум играм определит стартовый состав на матч против Бельгии, а также окончательный список игроков для чемпионата Европы», — цитирует «Известия» Газзаева.

Сегодня, 1 июня, Россия сыграет в товарищеском матче с Польшей, 5 июня россияне встретятся с Болгарией.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1171822/gosha-chernov/polshe-i-luchshe-rossiia-proidet-pervuiu-sereznuiu-proverku-pered-che

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