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Сегодня, 16:49

«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Акрон». Следующий сезон клубы проведут в ФНЛ

«Рубин» с минимальным счетом обыграл «Акрон» в товарищеском матче
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«Рубин» одержал победу в товарищеском матче против «Акрона». Казанцы выиграли со счетом — 1:0.

В составе «Рубина» на 77-й минуте отличился Даниил Кузнецов.

В середине первого тайма нападающий тольяттинского клуба Карим Гираев не реализовал пенальти, ударив выше ворот.

Матч проходил в Казани на базе «Рубина».

Подопечные Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 РПЛ вылетели в ФНЛ. «Акрон» в ФНЛ в прошлом сезоне занял девятое место.

ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
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