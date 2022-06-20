«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Акрон». Следующий сезон клубы проведут в ФНЛ
«Рубин» с минимальным счетом обыграл «Акрон» в товарищеском матче
«Рубин» одержал победу в товарищеском матче против «Акрона». Казанцы выиграли со счетом — 1:0.
В составе «Рубина» на 77-й минуте отличился Даниил Кузнецов.
В середине первого тайма нападающий тольяттинского клуба Карим Гираев не реализовал пенальти, ударив выше ворот.
Матч проходил в Казани на базе «Рубина».
Подопечные Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 РПЛ вылетели в ФНЛ. «Акрон» в ФНЛ в прошлом сезоне занял девятое место.
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