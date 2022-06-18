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Сегодня, 00:04

«Ливерпуль» сыграет товарищеский матч против «Страсбура»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Страсбур» на официальном сайте объявил о проведении товарищеского матча против «Ливерпуля». Игра состоится в Англии на стадионе «Энфилд».

Игра запланирована на 31 июля. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.

Пресс-служба французского клуба отметила, что команды встретятся впервые с 1/16 финала Кубка УЕФА в сезоне-1997/98.

По итогам сезона-2021/22 «Страсбур» занял 6-е место в лиге 1, но не попал в еврокубки, так как «Нант» выиграл Кубок Франции и получил шестую путевку от Франции. «Ливерпуль» занял 2-е место в АПЛ, а также проиграл в финале Лиги чемпионов «Реалу».

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Страсбур
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