«Зенит» — «Нижний Новгород»: прямая трансляция матча

Во вторник, 21 июня, на товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер» состоится первый матч, в котором сыграют «Зенит» и «Нижний Новгород».

Встреча пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

В предсезонном турнире также принимают участие ЦСКА и «Сочи». Матчи пройдут с 21 июня по 7 июля на «ВЭБ Арене» в Москве и на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

Расписание матчей, все результаты и турнирное положение — здесь