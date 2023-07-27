В ночь на 27 июля в Хьюстоне (Техас, США) «Реал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче предсезонного турнира Soccer Champions Tour. Встреча начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Реал» — «Манчестер Юнайтед» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

В последний раз «Реал» и «МЮ» играли между собой 1 августа 2018 года. Тогда «красные дьяволы» победили мадридцев со счетом 2:1 в матче Международного кубка чемпионов.

В сезоне-2022/23 «Реал» стал вице-чемпионом Испании и выиграл Кубок страны. «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок английской футбольной лиги.

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