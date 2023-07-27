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«Реал» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Прямая трансляция матча «Реал» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 03.30 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболисты Давид Алаба и Антонио Рюдигер.
Давид Алаба (слева) и Антонио Рюдигер.
Фото USA Today Sports

В ночь на 27 июля в Хьюстоне (Техас, США) «Реал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче предсезонного турнира Soccer Champions Tour. Встреча начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Реал» — «Манчестер Юнайтед» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

В последний раз «Реал» и «МЮ» играли между собой 1 августа 2018 года. Тогда «красные дьяволы» победили мадридцев со счетом 2:1 в матче Международного кубка чемпионов.

В сезоне-2022/23 «Реал» стал вице-чемпионом Испании и выиграл Кубок страны. «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок английской футбольной лиги.

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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