Утром 27 июля «Арсенал» сыграет в Лос-Анджелесе (США) с «Барселоной» в матче предсезонного турнира Soccer Champions Tour. Встреча начнется в 05.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Арсенал» — «Барселона» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

В последний раз «Барселона» и «Арсенал» играли между собой в августе 2019 года. Тогда каталонцы победили лондонцев (2:1) в финале Кубка Жоана Гампера.

15 июля 2023-го «Арсенал» объявил о подписании полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» за 120 миллионов евро.

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