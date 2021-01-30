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«Пахтакор» — «Спартак»: трансляция товарищеского матча

14:30
Футболисты «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Футболисты «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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30 января в 15.00 (по мск) начнется товарищеский матч «Пахтакор» — «Спартак» на тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

С первых минут в составе красно-белых на поле выйдут полузащитник Йоррит Хендрикс и нападающий Педро Роша. Хавбек Остон Урунов пропустит игру из-за травмы опорно-двигательного аппарата.

После 19 туров в Тинькофф чемпионате России команда Доменико Тедеско с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице. 28 февраля «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» (Москва) примет «Рубин» в рамках 20-го тура РПЛ.

Текстовая трансляция матча «Пахтакор» — «Спартак»

Пахтакор — Спартак

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