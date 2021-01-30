«Пахтакор» — «Спартак»: Хендрикс и Роша — в стартовом составе красно-белых
14:10
Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Пахтакором» на тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ). Встреча начнется в 15.00 (мск).
С первых минут в основе красно-белых выйдет новичок команды хавбек Йоррит Хендрикс и нападающий Педро Роша. Встречу пропустит из-за травмы полузащитник Остон Урунов.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Жиго, Джикия, Ещенко — Хендрикс, Игнатов, Бакаев, Крал — Роша, Понсе.
16 января «Спартак» объявил о переходе 25-летнего Хендрикса из ПСВ.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пахтакор» — «Спартак»
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