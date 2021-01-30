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В «Спартаке» сообщили подробности травмы Урунова перед игрой с «Пахтакором»

14:35
Доменико Тедеско и Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско и Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Остон Урунов из-за незначительной травмы опорно-двигательного аппарата пропустит товарищеский матч с «Пахтакором». Об этом сообщает официальный Twitter красно-белых.

«Проводится полное медицинское обследование, во время которого игрок работает по индивидуальной программе», — говорится в заявлении «Спартака».

В текущем сезоне 20-летний узбекский футболист провел за московскую команду 9 игр и забил один гол.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пахтакор» — «Спартак»

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