«Ньюкасл» и «Фиорентина» сыграют в товарищеском матче 5 августа

5 августа, в субботу, «Ньюкасл» дома примет «Фиорентину» в матче товарищеского турнира в Англии. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, начало — в 17.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Ньюкасл» — «Фиорентина» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

За итальянскую команду выступает российский форвард Александр Кокорин. Прошлый сезон 32-летний футболист провел в аренде за «Арис» из города Лимасол. Нападающий забил 13 голов и сделал 6 результативных передач за 30 матчей в составе кипрского клуба. Кокорин помог команде выиграть чемпионат страны-2022/23. За итальянскую команду выступает российский форвард Александр Кокорин. Прошлый сезон 32-летний футболист провел в аренде за «Арис» из города Лимасол. Нападающий забил 13 голов и сделал 6 результативных передач за 30 матчей в составе кипрского клуба. Кокорин помог команде выиграть чемпионат страны-2022/23.

В минувшем сезоне «Ньюкасл» занял четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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