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Сегодня, 16:30

«Ньюкасл» — «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию матча онлайн видео

«Ньюкасл» и «Фиорентина» сыграют в товарищеском матче 5 августа
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Футболисты «Ньюкасла».
Фото AFP

5 августа, в субботу, «Ньюкасл» дома примет «Фиорентину» в матче товарищеского турнира в Англии. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, начало — в 17.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Ньюкасл» — «Фиорентина» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

За итальянскую команду выступает российский форвард Александр Кокорин. Прошлый сезон 32-летний футболист провел в аренде за «Арис» из города Лимасол. Нападающий забил 13 голов и сделал 6 результативных передач за 30 матчей в составе кипрского клуба. Кокорин помог команде выиграть чемпионат страны-2022/23.

В минувшем сезоне «Ньюкасл» занял четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фиорентина
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