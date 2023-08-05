«Ньюкасл» — «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию матча онлайн видео
«Ньюкасл» и «Фиорентина» сыграют в товарищеском матче 5 августа
5 августа, в субботу, «Ньюкасл» дома примет «Фиорентину» в матче товарищеского турнира в Англии. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, начало — в 17.30 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию игры «Ньюкасл» — «Фиорентина» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».
В минувшем сезоне «Ньюкасл» занял четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном.
Новости