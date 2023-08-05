«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ланс» в товарищеском матче, Онана пропустил с центра поля

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ланс» в товарищеском матче со счетом 3:1.

Счет в игре на 23-й минуте открыл нападающий французской команды Флориан Сотока, который забил с центра поля. Во втором тайме забивали только игорки английского клуба Маркус Рэшфорд (49-я минута), Антони (53-я) и Каземиро (59-я).

«МЮ» следующий матч проведет 6 августа против испанского клуба «Атлетик», а «Ланс» 13 августа сыграет с «Брестом» в первом туре лиги 1.