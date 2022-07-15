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Сегодня, 12:57

Нани попал в заявку «Мельбурна» на товарищеский матч с «МЮ»

Сергей Разин
корреспондент
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«Мельбурн Виктори» в товарищеском матче сыграет с «Манчестер Юнайтед».

В заявку австралийской команды попал экс-вингер «МЮ» Луиш Нани, который присоединился к команде в начале июля. Также португалец получил футболку «Ман Юнайтед» перед матчем.

Матч «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 15 июля в Австралии и начнется в 13.05 мск.

Луиш Нани (Нани)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Мельбурн Виктори
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