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Сегодня, 06:24

Анчелотти не считает товарищеским матч против «Барселоны» в Лас-Вегасе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не считает, что матч против «Барселоны» в Лас-Вегасе можно считать товарищеским.

«Матч против «Барселоны» никогда не бывает товарищеским. То, что мы встречаемся с ними в начале сезона, тоже хорошо. И мы, и они хотим выиграть этот матч здесь и устроить шоу, как это всегда бывает в играх между «Реалом» и «Барселоной», — цитирует Managing Madrid Анчелотти.

24 июля на стадионе «Эллиджент Стэдиум» в Парадайзе «Реал» и «Барселона» проведут товарищеский матч. Начало игры — 6.00 по московскому времени.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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