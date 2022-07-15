Анчелотти не считает товарищеским матч против «Барселоны» в Лас-Вегасе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не считает, что матч против «Барселоны» в Лас-Вегасе можно считать товарищеским.

«Матч против «Барселоны» никогда не бывает товарищеским. То, что мы встречаемся с ними в начале сезона, тоже хорошо. И мы, и они хотим выиграть этот матч здесь и устроить шоу, как это всегда бывает в играх между «Реалом» и «Барселоной», — цитирует Managing Madrid Анчелотти.

24 июля на стадионе «Эллиджент Стэдиум» в Парадайзе «Реал» и «Барселона» проведут товарищеский матч. Начало игры — 6.00 по московскому времени.