Матчи топ-клубов Европы в выходные: расписание игр и где смотреть трансляции
Европейские клубы готовятся к старту сезона-2023/2024. «СЭ» публикует расписание и трансляции товарищеских матчей команд из ведущих футбольных лиг. Время начала — московское.
29 июля, суббота
02.30. «Брайтон» — «Ньюкасл»
Видеотрансляция во ВКонтакте
13.00. «Кавасаки Фронтале» — «Бавария»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK (второй вариант)
16.00. «Аугсбург» — «Аякс»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK
19.00. «Реал Сосьедад» — «Байер»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK
19.30. «Наполи» — «Хатайспор»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK
21.30. «Дженоа» — «Монако»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK
30 июля, воскресенье
00.00. «Реал» — «Барселона»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK
12.00. «Ливерпуль» — «Лестер»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK
14.00. «Атлетико» — «Манчестер Сити»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK
21.45. «Челси» — «Фулхэм»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK
Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном