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Сегодня, 21:15

Матчи топ-клубов Европы в выходные: расписание игр и где смотреть трансляции

«Реал» и «Барселона» сыграют в товарищеском матче 30 июля
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболисты Начо Фернандес, Лукас Васкес и Хоселу.
Начо Фернандес и Лукас Васкес поздравляют с Хоселу с голом.
Фото AFP

Европейские клубы готовятся к старту сезона-2023/2024. «СЭ» публикует расписание и трансляции товарищеских матчей команд из ведущих футбольных лиг. Время начала — московское.

29 июля, суббота

02.30. «Брайтон» — «Ньюкасл»
Видеотрансляция во ВКонтакте

13.00. «Кавасаки Фронтале» — «Бавария»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK (второй вариант)

16.00. «Аугсбург» — «Аякс»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

19.00. «Реал Сосьедад» — «Байер»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

19.30. «Наполи» — «Хатайспор»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

21.30. «Дженоа» — «Монако»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

30 июля, воскресенье

00.00. «Реал» — «Барселона»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

12.00. «Ливерпуль» — «Лестер»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

14.00. «Атлетико» — «Манчестер Сити»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

21.45. «Челси» — «Фулхэм»
Видеотрансляция во ВКонтакте / VK

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном

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