Товарищеский матч между сборными Германии и Италии может быть отменен, сообщают итальянские СМИ. Причина — ситуация с коронавирусом.

Игра должна пройти 31 марта в Нюрнберге. По данным La Gazzetta dello Sport, мэр города рассматривает возможность отмены матча или его переноса. У итальянцев также запланирован товарищеский матч со сборной Англии в Лондоне на «Уэмбли» 27 марта. Ранее сообщалось, что англичане пока не планируют его отменять.

Ранее стало известно, что все матчи в Италии на протяжении месяца будут проходить без зрителей из-за коронавируса.