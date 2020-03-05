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Матч Германия — Италия могут отменить из-за коронавируса

20:27
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Товарищеский матч между сборными Германии и Италии может быть отменен, сообщают итальянские СМИ. Причина — ситуация с коронавирусом.

Игра должна пройти 31 марта в Нюрнберге. По данным La Gazzetta dello Sport, мэр города рассматривает возможность отмены матча или его переноса. У итальянцев также запланирован товарищеский матч со сборной Англии в Лондоне на «Уэмбли» 27 марта. Ранее сообщалось, что англичане пока не планируют его отменять.

Ранее стало известно, что все матчи в Италии на протяжении месяца будут проходить без зрителей из-за коронавируса.

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