Лопетеги прокомментировал дебют Теллеса за «Севилью» в товарищеском матче против «Кадиса»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал дебют защитника Алекса Теллеса в товарищеском матче против «Кадиса» (1:0).

«Теллес только что прибыл, он много участвовал в предсезонке «Манчестера», поэтому мы решили дать ему сыграть во втором тайме. Алекс чувствует себя хорошо и готов выходить на поле», — приводит Marca слова Лопетеги.

Теллес перешел в «Севилью» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в начале августа. 29-летний бразилец в прошедшем сезоне забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи в 26 матчах за манкунианцев во всех турнирах.

12 августа на выезде «Севилья» проведет первый матч в чемпионате Испании против «Осасуны».