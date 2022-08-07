Облак, Хименес и Де Пауль не сыграют в товарищеском матче «Атлетико» против «Ювентуса»

Вратарь Ян Облак, полузащитник Родриго Де Пауль и защитник Хосе Мария Хименес не смогут принять участие в товарищеском матче против «Ювентуса», сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний словенский голкипер испытывает дискомфорт в области спины, 28-летний аргентинец получил микроповреждение в игре с «Кадисом», а 27-летний уругваец Хименес получил удар на вчерашней тренировке. Главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне не хочет рисковать игроками перед стартом сезона ла лиги.

Товарищеский матч между «Ювентусом» и «Атлетико» состоится сегодня, 7 августа. Начало матча — 19.00 по московскому времени.

В первом туре чемпионата Испании мадридский клуб сыграет в гостях с «Хетафе» 15 августа.