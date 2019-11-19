Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал ничейный результат товарищеского матча с Уругваем (2:2). Встреча состоялась в Израиле.

— Мы довольны проведенным матчем, у нас заложена хорошая база, — приводятся слова Скалони в официальном Twitter сборной Аргентины. — Мне очень понравилось трио нападающих, они сыграли хорошо. Теперь нам нужно подумать о том, что мы сделали хорошо и что еще нужно исправить. Отборочные матчи в Южной Америке являются самыми сложными в мире.