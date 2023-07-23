Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Игры
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 10:42

Лапорта прокомментировал вспышку гастроэнтерита в «Барселоне»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий после вспышки гастроэнтерита в команде.

«Это был вирус, который коснулся только команды. Я в норме. У игроков проблемы с желудком, у некоторых рвота. Мы пытались перенести матч на понедельник, но это оказалось невозможным, потому что стадион уже занят на эту дату. Больше нет возможности скорректировать даты», — цитирует Лапорту Marca.

Ранее стало известно, что товарищеский матч каталонцев с «Ювентусом» не состоится. Игра должна была пройти 23 июля на стадионе «Ливайс» в городе Санта-Клара штата Калифорния в 5.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
Читайте также
Можно ли лишить Исинбаеву места в МОК? Почему это глупо
Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»
Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне
Адмирал США потребовал стрелять по российским кораблям в Черном море
WSJ сообщила о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почеттино о победе над «Брайтоном»: «Рады, что смогли угодить фанатам»
Новости
RSS RSS
Все новости