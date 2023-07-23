Почеттино о победе над «Брайтоном»: «Рады, что смогли угодить фанатам»

Главный тренер «Брайтона» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Брайтоном» (4:3) в товарищеском матче.

«Мы рады, что смогли угодить фанатам, они насладились хорошей игрой. Конечно, любой тренер не в восторге от пропущенных голов, но это нормально, потому что мы работаем [вместе] только две с половиной недели.

Мне понравилась [игра команды], я увидел много положительных моментов. Я оценил отношение игроков и коллектива в целом. Мы показали хороший растрой и энергию против команды, которая показала фантастический результат в прошлом сезоне.

Важно, что Джексон и Мудрик отличились. Также, как и Нкунку. Игроки атаки должны забивать, чтобы повысить уверенность в собственные силы», — цитирует тренера пресс-служба «синих».

В следующем матче «Челси» 27 июля сыграет с «Ньюкаслом», «Брайтон» в этот же день встретится с «Брентфордом».