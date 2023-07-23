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Сегодня, 12:45

Уокер стал капитаном «Ман Сити» в первом товарищеском матче сезона — защитник ведет переговоры с «Баварией

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» объявил стартовый состав в первом товарищеском матче сезона. «Горожане» сыграют с «Йокогамой».

Матч в качестве капитана начнет защитник Кайл Уокер, которым активно интересуется «Бавария».

Помимо этого, с первых минут игру начнется новичок клуба Матео Ковачич, пришедший из «Челси» этим летом.

«Манчестер Сити»: Ортега, Аке, Аканджи, Стоунз, Уокер, Филлипс, Макэйти, Ковачич, Грилиш, Палмер, Альварес.

Кайл Уокер
ФК Манчестер Сити
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