Уокер стал капитаном «Ман Сити» в первом товарищеском матче сезона — защитник ведет переговоры с «Баварией
«Манчестер Сити» объявил стартовый состав в первом товарищеском матче сезона. «Горожане» сыграют с «Йокогамой».
Матч в качестве капитана начнет защитник Кайл Уокер, которым активно интересуется «Бавария».
Помимо этого, с первых минут игру начнется новичок клуба Матео Ковачич, пришедший из «Челси» этим летом.
«Манчестер Сити»: Ортега, Аке, Аканджи, Стоунз, Уокер, Филлипс, Макэйти, Ковачич, Грилиш, Палмер, Альварес.
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