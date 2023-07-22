Матч «Барселона» — «Ювентус» отменен из-за вирусного гастроэнтерита у игроков каталонского клуба

Игра между «Барселоной» и «Ювентусом» не состоится.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, матч отменен из-за вирусного гастроэнтерита у большей части игроков «Барсы».

Игра должна была пройти 23 июля в 5.30 по московскому времени на стадионе «Ливайс» в городе Санта-Клара штата Калифорния.