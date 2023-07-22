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Матч «Барселона» — «Ювентус» отменен из-за вирусного гастроэнтерита у игроков каталонского клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игра между «Барселоной» и «Ювентусом» не состоится.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, матч отменен из-за вирусного гастроэнтерита у большей части игроков «Барсы».

Игра должна была пройти 23 июля в 5.30 по московскому времени на стадионе «Ливайс» в городе Санта-Клара штата Калифорния.

Футбол
ФК Барселона
ФК Ювентус
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 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
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 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
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