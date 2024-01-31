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31 января, 17:55

Криштиану Роналду пропустит игру против «Интер Майами»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч с «Интер Майами» из-за травмы. Игра состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мы не увидим противостояния Месси против Роналду. Криштиану находится на завершающей стадии восстановления, чтобы присоединиться к группе. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней он сможете начать работать с командой. Он не будет участвовать в игре», — приводит слова главного тренера «Аль-Насра» Луиса Кастро GOAL.

«Аль-Наср» встретится с «Интер Майами» в рамках сезонного кубка Эр-Рияда. Матч состоится на стадионе «Кингдом Арена» и начнется в 21.00 по московскому времени.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
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