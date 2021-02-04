«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» на сборе в Испании

«Локомотив» в товарищеском матче на сборе в Испании сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1.

На гол Рустама Халназарова московский клуб ответил точным ударом Михаила Агеева.

11 февраля команды проведут еще один очный матч на сборе в Испании, а 9 февраля «Локомотив» встретится с «Краснодаром-2».

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1 (1:0)

Голы: Халназаров, 11 (1:0). Агеев, 74 (1:1).

«Краснодар»: Адамов, Камболов (Андреев, 81), Чернов, Сорокин, Бочко, Литвинов, Олссон, Якимов (Григорян, 46), Марков (Рзаев, 60), Кутовой (Текучев, 46), Халназаров.

«Локомотив»: Коченков (Худяков, 56), Лысцов, Паблу, Петухов, Сильянов, Шарков (Черный, 68), Магкеев, Титков, Иосифов, Агеев, Лисакович.

Предупреждения: Магкеев, 22. Камболов, 39. Григорян, 61.

4 февраля.