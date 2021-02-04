Игроки «Краснодара» и «Ростова» устроили потасовку во время товарищеского матча

В товарищеском матче между «Краснодаром» и «Ростовом» произошла потасовка игроков.

Эпизод произошел на 45-й минуте и начался после этого, как полузащитник краснодарцев Тонни Вилена ударил рукой по затылку форварда ростовчан Романа Тугарева. На голландца налетел Хорен Байрамян, после чего началась потасовка, в которой приняли участие Роман Еременко, Давид Тошевски, Игорь Смольников и Магомед-Шапи Сулейманов.